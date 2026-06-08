Стало известно, что патриарх Кирилл передал в дар собору в Калининграде и что увез с собой

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил официальный визит в Калининград. В последний его день, 7 июня, глава РПЦ совершил литургию в Кафедральном соборе Христа Спасителя на площади Победы и освятил памятник равноапостольному князю Владимиру, установленный неподалеку от храма.

Как сообщает пресс-служба патриарха, по окончании службы митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим приветствовал патриарха Кирилла и преподнес ему икону святителя Николая Чудотворца.

Сам митрополит был награжден орденом преподобного Серафима Саровского I степени с формулировкой «во внимание к усердным архипастырским трудам и в связи с 25-летием архиерейской хиротонии».

В дар собору патриарх Кирилл передал образ пророка Божия Илии и Страстное Евангелие.

Также всем участникам богослужения были вручены иконки Божией Матери «Смоленская» с патриаршим благословением.