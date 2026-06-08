Уровень осадков в Пионерском достиг опасной отметки в воскресенье – синоптики

В минувшее воскресенье, 7 июня, самая дождливая погода была в Пионерском – ливень накрыл курорт и знатно увлажнил почву. По данным телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», выпало 33 мм осадков, что уже является опасным метеорологическим явлением и практически соответствует половине от калининградской месячной нормы.

Кроме того, местами неплохо пролило и в Гурьевском, и в Зеленоградском районе.

День выдался теплый – во всей области воздух прогрелся до +24...+25°С. Радуемся лету!