В Калининграде в понедельник ждем не больше +20°С, снова не исключены дожди

В Калининграде в понедельник, 8 июня, погода будет приятной, в континентальной части региона не обойдется без кратковременных осадков.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», к полудню ждем до +16...+18°С, облачно с прояснениями. Уже к 12 часам вероятны локальные кратковременные дожди, не исключены грозы.

Днем в Калининграде и области +18...+20°С, местами возможны локальные кратковременные дожди, грозы. При этом, если вчера лило на побережье и конкретно в Пионерском, то сегодня осадки там маловероятны.

Вечером похолодает до +14...+16°С, без осадков.