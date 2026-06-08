Патриарх Кирилл призвал строить новые православные храмы в Калининграде

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

О строительстве новых храмов в Калининграде призвал думать патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Заявление глава РПЦ сделал, выступая с докладом на собрании духовенства Калининградской митрополии.

По словам патриарха, в Калининградской области сегодня действуют 100 приходских храмов, в которых совершают служение 114 священников и 17 диаконов. И этого недостаточно.

Как отметил священнослужитель, если взять за основу формулу «один храм на каждые десять тысяч человек», то можно сказать, что в масштабах Калининградской области, «программа минимум почти выполнена».

«Однако в самом Калининграде, где проживает полмиллиона человек, действуют 34 приходских храма. Просил бы владык обратить на это внимание. Для такого города, учитывая его большую важность, — в том числе в качестве свидетеля Православия, свидетельства, обращенного на Запад, да и для самой духовной жизни людей, — этого мало. Необходимо подумать о строительстве новых храмов в городе Калининграде», - заявил глава РПЦ.

Патриарх находился в Калининграде с официальным визитом 6-7 июня.