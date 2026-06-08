Патриарх Кирилл выступил за строительство еще одного корпуса православной гимназии в Калининграде

Фото Олег Варов, пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Калининградскую область выступил за строительство еще одного корпуса православной гимназии в Калининграде. Об этом он заявил, выступая с докладом на собрании духовенства Калининградской митрополии.

«Нельзя не отметить результаты деятельности православной гимназии, где число обучающихся в текущем году составило 653 человека. В гимназии уже не хватает мест для всех желающих получать образование, требуется построить еще один корпус. Что же, если требуется помещение, то его нужно создать. Нельзя допускать, чтобы материальные факторы ограничивали развитие такого замечательного учреждения, как наша гимназия», - сказал глава РПЦ.

Гимназия, напомним, находится в самом центре Калининграда, за собором Христа Спасителя.

Патриарх также отметил, что сегодня во всех крупных высших учебных заведениях региона преподают священнослужители. Также администрации средних общеобразовательных школ «регулярно приглашают православных священнослужителей для бесед с учащимися, а воспитанники подготовительных групп детских садов посещают храмы организованными группами вместе с воспитателями и родителями».