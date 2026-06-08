Калининградец стал победителем четвертого этапа Кубка России по BMX-фристайлу

Калининградец Анар Алиев стал победителем четвертого этапа Кубка России по BMX-фристайлу, который провели в Омске. Спортсмены состязались в дисциплине «парк».

Результат нашего земляка 93.80 баллов. Серебряным призером стал Никита Фоминов (Санкт-Петербург) - 93.00, бронзу завоевал Денис Иванов (Санкт-Петербург) - 89.00. Об этом сообщает Федерация велоспорта России.

У женщин первой стала Ралина Сафина (Республика Татарстан) с результатом 53.50 баллов. На втором месте расположилась Елена Малышева (Московская область) - 42.25, на третьем - София Силенко (Севастополь) - 39.25.