Фото: «Единая система обращения с отходами».

За месяц к акции по раздельному сбору мусора присоединилось 5 учебных заведений Калининградской области, сообщает госпредприятие «Единая система обращения с отходами».

В мае контейнеры были установлены на территориях школы поселка Мельниково (Зеленоградский р-н), школы поселка Комсомольска (Гвардейский р-н), школы-интерната № 5 (Багратионовский р-н), детсада №1 (Советский р-н) и Ульяновской школы (Неманский р-н).

Сегодня раздельный сбор организован уже в 50 учебных заведениях Калининграда и 15 муниципалитетах.