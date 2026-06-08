Дуэт калининградского «Локомотива» выиграл домашний этап Кубка России по пляжному волейболу

. Фото: министерство спорта Калининградской области.

В Зеленоградске провели третий этап Кубок России по пляжному волейболу, соревнования посвятили 80-летию Калининградской области. Победу одержал дуэт калининградского «Локомотива». Всего выступили 16 лучших мужских и женских пар страны.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в женской сетке турнира в решающем матче соперничали два дуэта, представлявших «Локо». Мария Лазуренко и Мария Егорова играли против Елизаветы Лудковой и Арины Ряжновой. Последние выиграли матч, а с ним и этап Кубка страны.

Девушки получили медали и чек на 300 тыс. рублей, а еще и значки Мастеров спорта.