В Калининградской области в летнем лагере дети подхватили кишечную инфекцию

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В Калининградской области в детско-юношеской спортивной школе, которая является подразделением оздоровительного лагеря «Алые паруса», дети подхватили кишечную инфекцию. После этого губернатор Алексей Беспрозванных поручил усилить меры контроля за подрядчиками, организующими питание в летних детских лагерях. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным областного Роспортребнадзора, проводится эпидрасследование случаев норовирусной инфекции детей и сотрудников в школе. Отобраны пробы питьевой воды, смывы, пробы продовольственного сырья и готовых блюд, проводится дезинфекция.

Принято решение о досрочном завершении смены.

Глава региона уже обсудил с министром образования вопросы компенсации пропущенной детьми смены. Родителям начали возвращать деньги за несостоявшийся отдых ребятни.

Власти сказали, что минобр решает вопрос по замещению пропущенных дней отдыха для детей по льготным путевкам.