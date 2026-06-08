За неделю жители Калининградской области обогатили мошенников на 24,6 млн рублей

В Калининградской области 16 человек пострадали от преступных действий мошенников – всего за неделю они передали аферистам больше 24,6 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что больше всех – 9,4 млн рублей – похитили у жительницы Калининграда, которая согласилась «задекларировать» деньги и отправить их на пресловутый «безопасный счет».

Также жертвами преступников стали: стоматолог из Советска, 16-летний подросток из Калининграда, продавец и самозанятая, повар и другие.

Все они поверили звонившим «специалистам» и «силовикам» и отдавали им деньги и даже золотые слитки.