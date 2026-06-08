Врезалась в столб и упала: Очевидцы – о ДТП с самокатчицей на ул. Невского

Очевидцы рассказали о ДТП с самокатчицей на улице А. Невского в Калининграде. На страничке ГИБДД региона они написали, что немаловажную роль сыграл дорожный знак, установленный на тротуаре. В него и врезалась девушка на самокате.

«Пешеходы шли с коляской и вровень проходили со мной, когда проходили мимо дорожного знака, девушка на самокате не смогла проехать и врезалась в столб, упала и задела пешехода, от удара обе упали, отделались ушибами», - говорится в сообщении местной жительницы.

По словам очевидцев, скорую помощь вызвал супруг пострадавшей женщины. Первую помощь пострадавшим оказывали прохожие. Скорая увезла обеих.

«Дорожные знаки на узком тротуаре, неосторожность при езде на самокате, объезд с правой стороны. Все эти факторы повлияли на происшествие. Мне очень повезло, я шла немного впереди…» - прокомментировала очевидица.