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НовостиОбщество8 июня 2026 13:04

После вспышки инфекции в детском лагере на Куршской косе прокуратура начала проверку

Смена оздоровительного лагеря досрочно завершена
Александр КАТЕРУША

Прокуратура начала проверку по информации о вспышке инфекции в детском лагере, сообщает пресс-служба ведомства. Дети из спортшколы в пос. Лесном, которая относится к лагерю «Алые паруса», начали обращаться к медикам с симптомами инфекционного заболевания 7 июня. Несколько воспитанников почувствовали себя плохо.

Роспотребнадзор оперативно организовал проверку и расследование, взяты смывы и образцы на исследования.

Смена лагеря досрочно завершена.

Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.