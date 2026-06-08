Как будут работать поликлиники Калининградской области в выходные и предстоящий День России

День России в этом году отмечается 12 июня, в пятницу. В честь государственного праздника ждем длинные выходные – три дня подряд, с 12 по 14 июня. 11 июня – предпраздничный день, время работы сокращается на 1 час, сообщает министерство здравоохранения Калининградской области о работе подведомственных учреждений.

12 и 14 июня будут выходными.

13 июня – работа по графику субботнего дня. А уже с 15 июня медицинские организации региона будут функционировать в обычном режиме.

Помните, что при необходимости экстренной помощи при острой зубной боли пациентов примет дежурный врач Областной стоматологической поликлиники (Калининград, ул. Клиническая, 69).

Центр скорой помощи работает круглосуточно, вызов скорой по телефонам: 103 и 112. Больницы и травмпункты работают в круглосуточном режиме.