Самую большую школу Калининграда планируют построить к концу 2027 года

. Фото: администрация Калининграда.

Школу на 1725 мест на улице Героя России Мариенко, которая станет самой большой в Калининграде, рассчитывают построить к концу 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Планируемый срок завершения строительно-монтажных работ – ноябрь 2027 года», - говорится в сообщении.

Сегодня в районе есть школа №58 в двух корпусах на улице Артиллерийская и Благовещенская, а также школа №33 в двух корпусах на улице Куйбышева и Невского, которые совокупно посещают 5280 детей. В мэрии отмечают, что занятия частично ведутся в две смены.

Строительство новой огромной школы, как рассчитывают, позволит значительно снизить нагрузку на действующие учебные заведения и уменьшить число обучающихся во вторую смену.