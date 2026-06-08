Калининградцы рассказали о главных страхах, связанных с работой

Главный страх, связанный с работой – быть уволенным. Как сообщает сервис SuperJob, аналитики которого провели опрос, этот страх распространен у 9% респондентов.

На втором месте стоит страх недооцененности и маленькой зарплаты (7%). На третьем – опасение оказаться невостребованным специалистом (5%).

Среди актуальных опасений есть, помимо прочего, боязнь руководства, общей нестабильности, банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются. Также люди боятся перегрузок и выгорания, а то и просто застрять на должности на многие и многие годы.

Интересно, что 59% трудоустроенных калининградцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой.