Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 15:04

Калининградцы рассказали о главных страхах, связанных с работой

Чаще всего люди боятся увольнения, маленькой зарплаты и ненужности на рынке труда
Александр КАТЕРУША

Главный страх, связанный с работой – быть уволенным. Как сообщает сервис SuperJob, аналитики которого провели опрос, этот страх распространен у 9% респондентов.

На втором месте стоит страх недооцененности и маленькой зарплаты (7%). На третьем – опасение оказаться невостребованным специалистом (5%).

Среди актуальных опасений есть, помимо прочего, боязнь руководства, общей нестабильности, банкротства предприятия, задержки зарплаты, отсутствия карьерного роста опасаются. Также люди боятся перегрузок и выгорания, а то и просто застрять на должности на многие и многие годы.

Интересно, что 59% трудоустроенных калининградцев не испытывают никаких страхов, связанных с работой.