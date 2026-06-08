Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 июня 2026 15:13

За неделю в Калининградской области поймали 30 пьяных водителей

Трое стали фигурантами уголовных дел
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области всего за неделю – с 1 по 7 июня на дорогах остановили 30 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что трое из нарушителей ранее уже привлекались к административной ответственности или имеют судимость за аналогичное нарушение. Они стали фигурантами уголовных дел.

По данным ГАИ, с начала года в регионе произошло уже 23 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей. 26 человек получили травмы, а 5 погибли.