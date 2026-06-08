За неделю в Калининградской области поймали 30 пьяных водителей

В Калининградской области всего за неделю – с 1 по 7 июня на дорогах остановили 30 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения или отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что трое из нарушителей ранее уже привлекались к административной ответственности или имеют судимость за аналогичное нарушение. Они стали фигурантами уголовных дел.

По данным ГАИ, с начала года в регионе произошло уже 23 дорожно-транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей. 26 человек получили травмы, а 5 погибли.