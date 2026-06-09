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НовостиСпорт9 июня 2026 7:00

Сборная России провела тренировку перед матчем с Тринидадом и Тобаго в Калининграде

Игра состоится сегодня, 9 июня
Александр КАТЕРУША

В Калининграде сборная России по футболу провела тренировку перед товарищеским матчем с Тринидадом и Тобаго. Занятие провели накануне, 8 июня. Как сообщает РФС, на тренировке присутствовали воспитанники академии футбольного клуба «Балтика», которые смогли сфотографироваться и взять автографы у футболистов национальной команды.

Сборные России и Тринидада и Тобаго сыграют на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде сегодня, 9 июня. Игра начнется в 19:00.

Наша сборная вернулась на калининградский стадион 7 лет спустя. На «Ростех Арене» сборная Россия принимала Швецию в рамках Лиги Наций (0:0) и Казахстан в отборе Евро-2020 (1:0).