В Калининграде усилили контроль на ж/д переездах

Во вторник, 9 июня, на 30 железнодорожных переездах в Калининградской области проходят рейды по профилактике ДТП. Потому что сегодня – Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, сообщает пресс-служба КЖД.

Отмечается, что для профилактической акции выбрали переезды с наиболее интенсивным трафиком.

С начала года в Калининградской области 140 автомобилистов оштрафовали за нарушение правил проезда через пути. Произошло 2 столкновения автомобилей с подвижным составом. Еще в 5 случаях дорожно-транспортные происшествия удалось предотвратить благодаря бдительности дежурных по переезду и машинистов поездов.