В сезон отпусков в Калининграде вырос спрос на передержку собак и кошек

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В сезон отпусков в Калининградской области вырос спрос на домашнюю передержку питомцев. Горожане стали в 4 раза чаще искать место, где можно недорого оставить кошку или собаку на время отъезда. Об этом сообщает «Авито».

Чаще владельцы питомцев ищут домашние передержки: в квартирах или за городом.

Отмечается и рост спроса на услуги профессиональных зоонянь – в 3,5 раза в сравнении с прошлым годом.

Также спрос на выгул собак летом увеличился в 2,6 раза. Калининградцы стали на 12% чаще искать помощников даже для выгула кошек.