Беспрозванных поздравил работников сферы социальной защиты населения с профессиональным праздником

. Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде отметили профессиональный праздник работников сферы социальной защиты населения. В церемонии, которая прошла накануне, участвовал губернатор Алексей Беспрозванных. Почетные грамоты и благодарственные письма получили более 50 представителей профессии, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор говорил о результатах работы. Жилищные сертификаты за год получили 28 человек – это не только молодые представители соцзащиты, но и ветераны.

Церемония завершилась концертом.

В регионе сегодня в системе социального обеспечения, обслуживания и сопровождения работает 4 тыс. специалистов. Помощь пожилым людям, инвалидам, ветеранам, семьям с детьми в регионе оказывают государственные областные и муниципальные учреждения, а также социально ориентированные некоммерческие организации.