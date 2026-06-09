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НовостиОбщество9 июня 2026 8:34

Предприятие по изготовлению корма в Полесском районе присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»

Компания намерена повысить эффективность работы и укрепить позиции на аграрном рынке
Александр КАТЕРУША

Предприятие Полесского района с начала июня присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда», сообщает пресс-служба областного правительства. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Калининградской области команда «Залесские корма» проанализирует производственные процессы, выявит потери и определит направления для повышения эффективности.

Компания рассчитывает повысить эффективность работы, укрепить позиции на аграрном рынке и создать систему постоянных улучшений для развития.

Федеральный проект «Производительность труда» уже объединил 98 предприятий Калининградской области. Оператором проекта выступает Центр компетенций при Центре «Мой бизнес».