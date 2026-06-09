Предприятие по изготовлению корма в Полесском районе присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда»

Предприятие Полесского района с начала июня присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда», сообщает пресс-служба областного правительства. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций Калининградской области команда «Залесские корма» проанализирует производственные процессы, выявит потери и определит направления для повышения эффективности.

Компания рассчитывает повысить эффективность работы, укрепить позиции на аграрном рынке и создать систему постоянных улучшений для развития.

Федеральный проект «Производительность труда» уже объединил 98 предприятий Калининградской области. Оператором проекта выступает Центр компетенций при Центре «Мой бизнес».