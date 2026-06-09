42-летнего жителя Полесского района, напавшего на полицейского, отправили работать в исправительный центр. Он получил наказание в виде принудительных работ на срок один год с удержанием в доход государства 5% из зарплаты. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

Днем 9 марта в отдел полиции поступило сообщение о том, что в магазине на ул. Вокзальной в Гусеве пьяный мужчина дебоширит и отказывается платить. На место прибыла полиция, нарушитель согласился доехать до отдела. Уже в отделе он ударил кулаком по голове сотрудника полиции, который заполнял документы.

В суде агрессор вину признал и раскаялся в содеянном.