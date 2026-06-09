В Черняховске аварийщикам вручили ключи от новых квартир

В Черняховске жителям аварийного дома № 17 на ул. Тельмана вручили ключи от новых квартир. Расселение жильцов проводилось с января по июнь. Общая площадь жилых помещений составила порядка 180 квадратных метров. Новое жилье получили шесть семей, сообщает пресс-служба областного правительства.

По решению губернатора Алексея Беспрозванных в этом году из резервного фонда выделены средства на переселение граждан еще из 13 аварийных домов. В их числе один дом в Черняховске по улице Портовой, 1а.

Как сказал министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, в ближайшие два года получится переселить 314 человек из 131 непригодного для проживания помещения в 23 домах в Калининграде, Полесске, Пионерском, Черняховске и Краснознаменске.