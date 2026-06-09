После вспышки инфекции в детском лагере на Куршской косе заведено уголовное дело – по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья. Об этом сообщает пресс-служба областного СК.

В оздоровительном заведении проводится эпидрасследование, взяты пробы и смывы. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Смена лагеря досрочно завершена.

В рамках расследования СК установят причины, способствовавшие происшествию, а также лиц, которых привлекут в качестве обвиняемых.

Ранее мы писали о том, что после инцидента прокуратура начала проверку.