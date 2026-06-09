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НовостиОбщество9 июня 2026 10:18

Калининградцев приглашают на бесплатную выставку об истории башни «Дона»

Экспозицию развернули во дворе музея «Фридландские ворота»
Александр КАТЕРУША

Выставка об истории становления янтарной промышленности с 1945 года c историей башни «Дона» заработает во «Фридландских воротах» с 10 июня. До 30 июля желающие смогут ознакомиться с послевоенной историей башни, рассказали организаторы.

Доступны стенды, каждый посвящен отдельному периоду – от 1940-х годов до наших дней. По архивным фотографиям можно узнать, например, как выглядела башня «Дона» в первые дни после Великой Отечественной войны и как она стала одной из локаций для съемок фильма «Встреча на Эльбе».

Выставка расположена в свободном доступе на территории «Фридландских ворот», рядом с музейным трамваем. Проект приурочен к 80-летию образования Калининградской области.