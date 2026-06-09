Названы основные страны-поставщики мяса в Калининградскую область

В Калининградскую область в мае завезли 9,9 тыс. тонн мяса и мясосырья из-за рубежа. Как рассказали в региональном Россельхознадзоре, значительную часть завезенного в порт Балтийска и Калининграда товара, составило мясо птицы — более 4 тыс. тонн.

Основной поставщик сегодня это Китай. На территорию региона также прибыло свыше 5 тыс. тонн говядины из таких традиционных стран-поставщиков как Бразилия, Уругвай и Парагвай.

Также импортировано почти 280 тонн субпродуктов из Парагвая и Аргентины, более 160 тонн свинины из Бразилии.

Все мясо проверили, нарушений не нашли и разрешили развозить по рынкам и торговым сетям.