В учреждениях культуры Калининграда пройдут мероприятия в честь Дня России

В Калининграде накануне празднования Дня России учреждения культуры приглашают желающих – подготовлены специальные мероприятия, сообщает пресс-служба городской администрации.

11 июня в 11.00 во Дворце культуры «Машиностроитель» пройдет праздничный концерт, заготовлены музыкальные и танцевальные номера. Вход свободный.

Кроме того, приходить можно в библиотеки города. Так, 10 июня в 15.00 библиотека имени Снегова (ул. 9 Апреля, 5) приглашает на литературно-музыкальную программу «Я родился в России» с участием ансамбля «Добрая песня» Дома офицеров Балтийского флота.

13 июня в 10.00 в библиотеке № 21 (ул. Карамзина, 48в) пройдет праздничная программа «Моя мелодия – Россия», выступят детские творческие коллективы «Хамелеошки и Ко» и «База чудес».

14 июня в 14.30 центральная городская библиотека им. Чехова (Московский пр., 39) представит программу «Россия в сердце, песня в душе».

Музей «Фридландские ворота» ждет гостей 11 июня в 11.30, состоится лекция «Становление российской государственности».

Непосредственно 12 июня торжества пройдут в Центральном парке. Гостей ждет живая музыка, мастер-классы, развлечения для всей семьи, будут работать интерактивные площадки. Начало в 13.00.

В 12:00 12 июня на территории Верхнего озера также пройдет большой городской праздник.