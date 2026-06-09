Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 12:31

Беспрозванных рассказал об использовании дронов над сельскохозяйственными полями Калининградской области

Беспилотники помогают аграриям уже в нескольких муниципалитетах
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: правительство Калининградской области.

Над полями Калининградской области – в Гусевском, Нестеровском, Черняховском, Краснознаменском, Озерском и Гвардейском районах – будут кружить дроны. Их используют аграрии, тестируя новые технологии. От тяжелой техники обработки полей отказываются. Об этом в МАХ рассказал губернатор Алексей Беспрозванных.

«До октября дроны будут обрабатывать тысячи гектаров полей. Беспилотники будут работать на участках, где сложный рельеф затрудняет или делает неэффективным использование сельхозтехники, к которой мы привыкли», - написал глава региона.

Дроны запускают на высоту до пяти метров. Они не повреждают посевы в процессе обработки, повышают точность внесения средств защиты растений от болезней и вредителей. Летать можно круглосуточно и даже сразу после дождя.

Власти заявили о поддержке беспилотных авиационных систем.