Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 июня 2026 12:43

В Светлогорске готовятся открыть Фестиваль скульптур из песка

В творческом состязании участвуют мастера из России и Индии
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Светлогорский городской округ.

Второй фестиваль песчаных скульптур в Светлогорске откроется 11 июня. Всего мастера из России и Индии представят 15 скульптур. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«Они создают целый мир. Мир, где можно заблудиться взглядом, сделать сотню кадров и почувствовать себя немного ребёнком, который впервые увидел чудо», - говорится в сообщении.

Гостей ждут на площадке напротив санатория «Янтарный берег» в четверг с 15:00.

Фестиваль будет работать до конца лета.