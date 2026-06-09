В Светлогорске готовятся открыть Фестиваль скульптур из песка

. Фото: Светлогорский городской округ.

Второй фестиваль песчаных скульптур в Светлогорске откроется 11 июня. Всего мастера из России и Индии представят 15 скульптур. Об этом сообщает администрация муниципалитета.

«Они создают целый мир. Мир, где можно заблудиться взглядом, сделать сотню кадров и почувствовать себя немного ребёнком, который впервые увидел чудо», - говорится в сообщении.

Гостей ждут на площадке напротив санатория «Янтарный берег» в четверг с 15:00.

Фестиваль будет работать до конца лета.