Бастрыкин затребовал доклад после информации о вспышке инфекции в детском лагере на Куршской косе

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад после массового заболевания в детском лагере на Куршской косе. Об этом сообщает Следком. Уголовное дело, напомним, уже заведено.

Смена лагеря досрочно завершена, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Организованы проверки и эпидрасследование, ведется следствие, взяты пробы воды, продуктов и смывов. Работать в таком режиме начали после многочисленных случаев обращения воспитанников за медицинской помощью с симптомами инфекционного заболевания.

Председатель Следкома РФ поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.