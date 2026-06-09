Жительница Черняховска отдала мошенникам больше 6 млн рублей, думая, что зарабатывает на бирже

44-летнюю жительницу Черняховска обманули мошенники. Она думала, что участвует в торгах на бирже, и ожидала хорошего заработка. А в итоге лишилась огромной суммы денег, сообщает пресс-служба областного УМВД.

С якобы консультантом по инвестициям жертва общалась в мессенджере. Мошенники завладели деньгами женщины. Она отдала им 6 млн 360 тысяч рублей. Из них 6 млн 100 тысяч передала наличными «курьеру-инкассатору» на одной из улиц Черняховска, еще 250 тысяч перевела через мобильное приложение банка на неизвестный счет.

Заведено уголовное дело.