В Гурьевском районе беспилотники обнаружили заросшие и захламленные поля

. Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области.

Россельхознадзор в Калининградской области использовал беспилотники – специалисты обследовали земельный участок площадью около 1,5 га вблизи поселка Прохоровка Гурьевского района.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с 23 апреля по 7 мая были зафиксированы нарушения. Это не только зарастание сорной травой, включая борщевик Сосновского, но и складирование отходов. Более того, в почве в итоге зафиксировали превышение содержания бензапирена и свинца. Это показали результаты лабораторных исследований.

Собственнику земельного участка выдали предписание, он заплатил штраф.