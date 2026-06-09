В Балтийске в школе обнаружили стихийное общежитие мигрантов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области.

В Балтийске правоохранители провели рейд «Нелегал 2026» и в школе обнаружили стихийное общежитие. 12 мигрантов-рабочих жили прямо в школе, где делали ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Отмечается, что приезжие находятся в России и работают на законных основаниях, но «грубо нарушали правила пребывания, самовольно заняв школьные помещения и обустроив там спальные места».

Матрасы они расстелили на полу учебного кабинета, а вещи вешали на парты и стулья. При этом задержанные состояли на миграционном учете по другим адресам, но фактически там не проживали.

Нарушители заплатят штраф, а по факту фиктивной постановки их на учет теперь проводится проверка.