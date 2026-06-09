Матч России и Тринидада и Тобаго в Калининграде будут судить сербы, а на стадионе споет Найк Борзов

Матч России и Тринидада и Тобаго в Калининграед, который пройдет сегодня на «Ростех Арене» будет судить бригада из Сербии. Об этом сообщает РФС.

Главным арбитром встречи назначен 36-летний Ненад Минакович. Он – опытный арбитр, работающий на матчах сербского чемпионата и кубка, а также международной арене. В сезоне 2025/26 он отработал четыре игры на групповом этапе Лиги Европы. Ему будут помогать его соотечественники – ассистенты рефери Бошко Божович и Светозар Живин. А вот резервным судьей стал россиянин Сергей Цыганок.

На площади стадиона болельщиков ждет выступление группы «Пропаганда». Номер-открытие уже в чаше стадионе представит Найк Борзов с песней «Верхом на звезде».

Гимн России перед стартовым свистком исполнит «Ансамбль песни и пляски Балтийского флота».

Игра начнется в 19:00. Запускать зрителей на стадион начали в 17:00.