В Гурьевске мужчина до смерти забил приятеля, который пришел к нему в гости

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В Гурьевске мужчина до смерти забил знакомого, который пришел к нему в гости. О том, что случилось в ночь на 7 июня, рассказали в пресс-службе СК по региону.

Горожанин был пьян, на приятеля накинулся во дворе своего дома на улице Строительной. От множественных ударов по голове и туловищу 52-летний пострадавший скончался на месте.

Подозреваемый задержан, допрошен, ему предъявлено обвинение. До 7 августа он пробудет под арестом.

Следствие продолжается.