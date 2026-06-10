Защитник «Балтики» помог сборной России обыграть Тринидад и Тобаго в Калининграде

. Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго в Калининграде. Товарищеский матч состоялся вечером во вторник, 9 июня. Итог – 3:0 в пользу россиян.

Отметим, что счет уже на 7-й минуте встречи открыл игрок «Балтики» Мингиян Бевеев. Трибуны ликовали.

На 15-й минуте Александр Сильянов заколотил второй мяч. Автором третьего победного гола стал Алексей Батраков.

Свидетелями победы национальной сборной вчера были 27 618 зрителей.

Отметим, это была вторая в истории встреча сборных двух стран, столь далеких друг от друга. Впервые сборные тогда еще СССР и Тринидада и Тобаго играли на поле более 35 лет назад – 24 ноября 1990 года в Порт-оф-Спейне. Матч тогда завершился победой сборной СССР со счетом 2:0.