В Калининграде продолжают выяснять причину пожара в ТЦ «Гиант»

. Фото: предоставлено очевидцем.

В Калининграде с 5 апреля и до сего дня продолжают выяснять причину пожара в ТЦ «Гиант» на Московском проспекте. В работе местным дознавателям помогают специалисты Всероссийского ордена «Знак Почета» научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России и Испытательной пожарной лаборатории. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

Уже выполнен комплекс исследований с применением оборудования, изъяты необходимые образцы и объекты. Проводятся испытания элементов навесной фасадной системы, изъятых с места пожара.

«Окончательные выводы о причинах пожара будут сделаны после завершения всех экспертных и лабораторных исследований», - прокомментировали в МЧС.