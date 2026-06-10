В Гурьевске на доме довоенной постройки восстановили старинный фонарь

. Фото: Фонд капремонта Калининградской области..

Дому № 7 на ул. Лесной в Гурьевске вернули первоначальный облик. Во время ремонта удалось восстановить не только дверь, но и старинный фонарь над входом. Один такой «набор» сохранился до наших дней, он и помог воссоздать облик второго входа в дом.

«Облик второго входного портала был утрачен – стояла металлическая дверь, а от фонаря остался лишь металлический каркас», - рассказали в Фонде капремонта Калининградской области.

Удалось изготовить точную копию исторической двери, включая деревянный отбойник в форме волны, а также точно такой же фонарь по сохранившемуся образцу.

На окнах восстановили аутентичные решетки с изящным орнаментом.