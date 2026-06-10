Как будут ходить пригородные поезда в Калининградлской области 12-14 июня

Пригородные поезда в Калининградской области будут ходить по расписанию выходного и праздничного дня 12-14 июня. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

На Зеленоградском направлении будет ежедневно выполняться 42 рейса, на Светлогорском – 40. «Ласточки» будут курсировать из Калининграда к морю каждые 30-40 минут.

Пригородный поезд в Багратионовск будет отправляться с Южного вокзала в 08:25, из Багратионовска – в 18:35.

Ежедневно будет выполняться 9 рейсов в Балтийск. Время отправления поездов с Южного вокзала – 08:10, 09:48, 11:30 и 13:05, из Балтийска – в 09:51, 13:10, 14:30, 16:20 и 19:05.

В Мамоново будет ходить пригородный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 10:25, из Мамоново – в 16:20.

Поезд, отправляющийся из Калининграда в Неман в 18:21, будет курсировать только 14 июня. Из Немана 12 июня отправление в 5:58, 14 июня – в 17:32.

Поезда в Черняховск отправятся с Южного вокзала в 08:15 (кроме воскресенья) и 18:23, из Черняховска в 8:14 и 13:05 (кроме воскресенья).

Также в праздничные и выходные дни будут ходить поезда Калининград – Железнодорожный (отправление с Южного вокзала в 09:15, из Железнодорожного в 15:25) и Калининград – Краснолесье (отправление с Южного вокзала в 09:55, из Краснолесья в 18:25).