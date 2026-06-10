Калининградец погасил долг 2,2 млн рублей после ареста счетов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Мужчина не исполнил требование суда в установленные сроки, поэтому им и занялись приставы. После ареста банковских счетов последовал запрет регистрационных действий в отношении квартиры, дома и легкового автомобиля «Шкода». Меры оказались эффективными. Должник внес несколько траншей и полностью погасил задолженность. Пришлось ему оплатить и обязательный в таких случаях исполнительский сбор, который составил 157 тысяч рублей.