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НовостиОбщество10 июня 2026 8:46

Калининградец погасил долг 2,2 млн рублей после ареста счетов

Рассчитаться горожанина заставили только меры принудительного взыскания
Александр КАТЕРУША

Калининградец погасил долг 2,2 млн рублей после ареста счетов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

Мужчина не исполнил требование суда в установленные сроки, поэтому им и занялись приставы. После ареста банковских счетов последовал запрет регистрационных действий в отношении квартиры, дома и легкового автомобиля «Шкода». Меры оказались эффективными. Должник внес несколько траншей и полностью погасил задолженность. Пришлось ему оплатить и обязательный в таких случаях исполнительский сбор, который составил 157 тысяч рублей.