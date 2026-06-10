Во время игры между сборными России и Тринидада и Тобаго медики помогли трем болельщикам на стадионе

Фото: минздрав региона.

Три болельщика на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде получили медицинскую помощь во время игры между сборными России и Тринидада и Тобаго. Ничего серьезного, к счастью. Как рассказали в региональном минздраве, во время матча зафиксировали три обращения: по поводу аллергии, рвоты и царапины на плече.

На стадионе была организована комплексная система медицинского обеспечения, наготове были 40 специалистов, которых распределили по бригадам.

На стадионе были развернуты медпункты со всем оборудованием.