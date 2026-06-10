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НовостиОбщество10 июня 2026 10:21

В Калининградской области за неделю поймали 190 пешеходов-нарушителей

К ответственности также привлекли 29 велосипедистов и самокатчиков
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области в течение недели, с 1 по 7 июня, провели профилактическое мероприятие «Пешеход». Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, за это время сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности привлечено 307 участников дорожного движения.

Попались за непредоставление преимущества пешеходам 84 водителя. Пешеходов-нарушителей оказалось 190. Еще 29 человек проходили по статье о нарушении ПДД велосипедистами и лицами, использующими средства индивидуальной мобильности.

Отмечается, что помимо составления административных материалов сотрудники ГАИ проводили профилактические беседы как с пешеходами, так и с водителями.