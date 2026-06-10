В Гурьевском районе в карьере по добыче глины обнаружили 4 авиабомбы

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В Гурьевском районе в карьере по добыче глины обнаружили 4 фугасные авиационные бомбы по 100 килограммов каждая. Еще одну такую бомбу нашли в Калининграде при проведении археологических работ на улице Буткова, еще одну – в Приморске. Как рассказали в пресс-службе областного МЧС, все боеприпасы – времен войны.

Опасные бомбы осмотрели, эвакуировали и уничтожили на специальном полигоне сотрудники МЧС России.

С начала 2026 года в регионе обнаружено и уничтожено 15 630 взрывоопасных предметов, в том числе 45 авиабомб.