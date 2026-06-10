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НовостиОбщество10 июня 2026 12:17

Янтарь из Калининграда представили на международной выставке в Москве

Янтарный кластер показал свои изделия
Александр КАТЕРУША
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Фото: правительство Калининградской области.

Янтарный кластер Калининградской области представил ювелирные изделия на международной выставке Junwex в Москве. Мероприятие объединило производителей, дизайнеров и оптовых покупателей из России и стран мира.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, на выставке был сформирован коллективный стенд от Калининградской области. Большой интерес к продукции калининградских производителей проявили представители Китая.

Поддержка участников Ассоциации «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» осуществляется Центром «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».