Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 13:15

Стало известно, откуда сейчас в Калининград везут фрукты и ягоды

Главной страной-поставщиком остается Сербия
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Пресс-служба Россельхознадзора по Калининградской области.

В Калининградскую область ввезли свыше 20 тыс. тонн свежих фруктов и ягод с начала года. По данным областного Россельхознадзора, главной страной-поставщиком сейчас является Сербия, откуда завезли 5,8 тыс. тонн фруктов и ягод.

Также в лидерах Эквадор (5 тыс. тонн бананов), Турция (2,8 тыс. тонн фруктов и ягод), Египет (3 тыс. тонн цитрусовых).

Чили, ЮАР, Марокко, Перу поставили более 3 тыс. тонн различных экзотических фруктов.

Партии, свободные от карантинных объектов, получили разрешение на ввоз.