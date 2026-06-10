Калининградцам рассказали о холодной погоде в четверг

Четверг будет неприятно холодным и дождливым. Прогноз дают специалисты группы «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Синоптики говорят о том, что завтра будет «очень холодно»: в Калининграде и на большей части области не выше +11...+14°C и лишь на востоке возможно +15...+19°C. Ощущаемую температуру будет снижать сильный ветер, порывы которого в течение дня достигнут 12-15 м/с, а, например, в Зеленоградске – 18 м/с. За предстоящие сутки может выпасть до 15-20 мм осадков.

В пятницу также будет весьма прохладно.