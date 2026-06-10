Аварийщики, устранявшие прорыв трубы у Северного вокзала, не смогли перекрыть заглушки – их заложили тротуарной плиткой

. Фото: пресс-служба «Водоканала».

Утечку напротив Северного вокзала в Калининграде ликвидировали не сразу из-за возникших трудностей. О них рассказали в областном «Водоканале».

Сигнал об утечке на площади Победы, 4, поступил в 5 утра, аварийная бригада прибыла и начала определять места отключения воды. Тут и выяснилось, что доступ к ближайшим задвижкам ограничен. Его кто-то прежде просто заасфальтировал и закрыл тротуарной плиткой. Все это пришлось убирать с помощью техники.

Также специалисты обнаружили поломки элементов управления задвижками. Это, по данным «Водоканала», тоже случилось из-за несанкционированной укладки асфальта и плитки в запрещенных для этого местах.

«На решение этих вопросов потребовалось время», - говорится в сообщении.

В итоге воду все-таки перекрыли. Сейчас все работы завершены. Дома и офисы от водоснабжения не отключали.