В «падающем доме» на Московском проспекте сработал еще один датчик, фиксирующий разрушение

. Фото: администрация Калининграда.

В треснувшем доме на Московском проспекте в Калининграде сработал еще один датчик, который расположен на техническом этаже. Он – пятый прибор из десяти, который показал критическое раскрытие трещины. Она сейчас больше 103 мм.

«Повторяем – процесс разрушения здания необратим. Жителям соседнего дома (Московский пр-т, 68) ради сохранения собственных жизней и жизней своих детей необходимо срочно переехать в предоставляемое администрацией города безопасное жилье», - говорят в администрации города.

Четвертый датчик, установленный на 11-м этаже высотки, показал критическое раскрытие трещины 27 мая. Всего в доме было установлено 10 датчиков: на 12-м, на 11-м, на 5-м и на техническом этажах.