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НовостиОбщество10 июня 2026 14:42

Калининградец получил 3 года колонии за призывы финансировать иностранные вооруженные силы

Мужчина проходил по делу о призывах к деятельности против безопасности государства
Александр КАТЕРУША

51-летний житель Калининграда получил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии. Он проходил по уголовному по делу о призывах к деятельности против безопасности государства. О приговоре сообщает региональная прокуратура.

Известно, что горожанин в апреле 2025 года разместил в публичном канале одного из мессенджеров комментарий, содержащий призывы финансировать вооруженные силы иностранного государства.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима с лишением права 3 года заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений и иных материалов в интернете.