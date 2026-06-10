В Калининграде начали выдавать сертификаты на оздоровление для участников СВО

Участник программы «Герои 39» Максим Сметанин получил первый в Калининградской области сертификат на оздоровление для участников СВО. Как сообщает пресс-служба областного правительства, документ вручила министр социальной политики Анжелика Майстер.

Она отметила, что по региональному сертификату можно самостоятельно выбрать организацию, расположенную в Калининградской области, и пройти курс оздоровления. Военнослужащий может рассчитывать на одну путевку не более чем на 21 день в санатории «Отрадное», «Янтарный берег», «Энергетик», «Зеленоградск», пансионаты «Балтика», «Волна», социально-оздоровительный центр «Мечта», реабилитационный центр «Новые горизонты» и другие.

Сумма сертификата равна стоимости путевки, но не более 105 тысяч рублей.

Новая региональная мера социальной поддержки реализуется в дополнение к федеральной. Решение о ее введении принял губернатор Алексей Беспрозванных.

Дополнительная информация доступна по телефону 8-800-201-39-00 (доб. 3).